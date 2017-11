Jeugdspeler Antwerp werd eerder al getroffen door hartproblemen: "Maar volgens een sensor leek zijn hart topfit"

Lobanzo, een speler van de U19, zakte dinsdagavond op training bij de Great Old in elkaar. De beloftevolle voetballer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd, maar bezweek in de nacht van woensdag op donderdag.

Groen licht na screening

Enkele jaren geleden was Lobanzo tijdens een match al eens onwel geworden. En eind vorig seizoen verloor hij op training het bewustzijn. Specialisten screenden het hart van de jonge speler, die uiteindelijk groen licht kreeg om verder te voetballen.

"Alle dokters en cardiologen die hem onderzochten, stelden ons gerust", zegt vader Gilbert in Het Laatste Nieuws. "Er was niets mis met zijn hart. Joël mocht gerust blijven voetballen. Hij kreeg wel een chip ingeplant waarop de dokters informatie over de werking van zijn hart konden aflezen. Er waren de jongste maanden geen indicaties dat zijn hart niet topfit was."