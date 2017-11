Jonge Madu pakte wel erg snel rood, maar reageert volwassen na Vitesse Arnhem - Zulte Waregem

Francky Dury wilde zijn Nigeriaanse linksachter in bescherming nemen: "Dat kan gebeuren met jonge gasten." Madu zelf wilde na zijn rode kaart ook reageren.

"Die eerste? Dat was dom van mij. De tweede? Goh, ik vond het wel licht. Zeker om een tweede gele kaart voor te geven. Maar goed, ik ben enorm blij dat mijn team toch de drie punten heeft gepakt."

Ging met heel slecht gevoel kleedkamer in

"Ik had het gevoel dat alles nog mogelijk was en ging met een erg slecht gevoel de kleedkamer, goed dat we dan toch nog die drie punten pakken."

"Dit soort zaken kan in het leven gebeuren, hier kan ik ook veel van leren. Ik ben nog jong, dit moet ik meenemen naar de rest van het seizoen. Nu is het kwestie van recupereren en op naar zondag."