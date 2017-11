Marc Brys zei niet zomaar 'nee' tegen Mechelen en Kortrijk: "Als je zou weten wat ik laat liggen, dan ga je me vragen of ik gek ben"

Brys wilde niet gaan lopen bij de Mannekes, liet hij eerder al verstaan. Maar er waren nog andere redenen waarom hij op het Kiel bleef.

"Ik hou van standvastigheid. Kortrijk en Mechelen boden me ook lange contracten, maar hier heb ik alle vrijheid en verantwoordelijkheid", geeft de trainer aan in Het Laatste Nieuws. "Ik heb dat nodig om goed te werken. Ik koos voor de duur en de bevoegdheden voor de komende vijf jaar, zeker niet voor het geld. Ik weet ook: als ik goed werk, komen er toch altijd andere ploegen, mocht ik dan per se meer geld willen verdienen..."

Iedereen recht in de ogen kijken

"Ik ben geen Don Quichot en weet dat alles zijn prijs heeft. Als je zou weten wat ik (financieel, red.) laat liggen, dan ga je me vragen of ik gek ben", benadrukt Brys. "Maar op lange termijn denk ik dat ik juist besliste om te blijven, voor Beerschot Wilrijk, voor mezelf en voor mijn assistenten. Ik kan iedereen recht in de ogen kijken."