Mpoku ziet oude bekende van OH Leuven en Antwerp graag naar Standard komen: "Ik heb hem aangeprezen"

De Rouches zullen de komende transferperiodes hoe dan ook de markt verkennen, en daar wil Paul José Mpoku bij helpen. John Bostock, de sierlijke middenvelder die in het verleden bij Oud-Heverlee Leuven en Antwerp speelde, wordt in verband gebracht met Standard.

Beste speler van de Ligue 2

"Ik heb hem aangeprezen bij Standard, omdat ik geloof dat hij een meerwaarde kan zijn", vertelt Mpoku in Het Nieuwsblad. "Hij is jong, kent de Belgische competitie en heeft een enorm potentieel. Hij is niet voor niets verkozen tot beste speler van de Ligue 2 in Frankrijk. Op het einde van dit seizoen is hij einde contract, we zullen wel zien wat er dan mogelijk is. Maar het is de club die beslist."

De 25-jarige Bostock is aan zijn tweede seizoen toe voor Lens. Vorig jaar trof hij in competitieverband vijf keer raak en gaf hij evenveel assists.