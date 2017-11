Na passages bij Gent en Standard zat Raman voor hetzelfde geld bij een andere eersteklasser: "Zij treuzelden te lang"

Bij de Duitse tweedeklasser herleeft Raman weer helemaal, maar voor hetzelfde geld was de gewezen belofteninternational voor een andere Belgische eersteklasser gaan voetballen. "Ik had de kans om in België te blijven. Dury wou me echt, maar andere mensen bij Zulte Waregem treuzelden te lang", zegt de spits in Het Laatste Nieuws.

"Lokeren en Kortrijk waren ook geïnteresseerd, maar dan raakte ik ook niet weg uit België. Ik had geen zin om me constant te moeten bewijzen voor mensen die niet meer in me geloofden. Daarom voel ik me hier een beetje bevrijd."

Verlengd verblijf

Raman wordt momenteel uitgeleend door Standard, en overweegt een verlengd verblijf in Duitsland. "Ik denk er echt over na om de eerste jaren niet opnieuw in België te gaan voetballen en mijn carrière hier helemaal te herlanceren. Ik hoop dat ik hier straks voor drie of vier jaar kan tekenen."