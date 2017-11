🐦Selectie Nainggolan zorgt voor Twitterstorm: "Hij heeft het licht gezien!"

Nainggolan is opnieuw Rode Duivel en Twitter is fan

Radja Nainggolan is opnieuw Rode Duivel, dat is zonder meer hét nieuws van de dag. Op Twitter, waar we de voorbije persconferenties van Martinez vooral klaagzangen om Radja op te roepen konden zien, was het feest.