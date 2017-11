Paul-José Mpoku zet Aad De Mos stevig op zijn plaats: "Als je bij kleine clubs hebt gespeeld, mag je zo niet spreken"

Aad De Mos was in augustus scherp voor Mpoku. "Nu wordt gewezen naar Dossevi en Mpoku als hun beste spelers. Dat zijn twee spelers die hun wedstrijd in de wedstrijd spelen. Aan de bal af en toe heel leuk, maar zonder bal niets", was de Nederlandse analist kritisch. "Ze verdienen iets meer dan de rest, voelen zich ook beter en hebben geen spiegel."

Mpoku reageerde toen op Twitter (zie onder). "Ik houd niet van analisten die voor showman spelen", komt de middenvelder er in Het Nieuwsblad nog even op terug. "Waar heeft De Mos gespeeld? Als je bij kleine clubs hebt gespeeld, mag je zo niet spreken."

"Het was te veel"

Als coach won De Mos natuurlijk wel een Europese beker. "Oké, respect. Ik ben benieuwd wat hij nu over Standard te vertellen heeft. Ik zou zijn volgende interview wel willen lezen. Ik reageer normaal niet, maar heb het toen wel gedaan. Het was te veel."

De Mos: C'est bien de parler à la presse pour faire du show mais ça serait mieux de dire des choses censées. #Blabla #Jaloux — Paul-Jose Mpoku (@PaulJoseMpoku) 22 augustus 2017

