Roberto Martinez legt uit waarom hij Radja Nainggolan na twee niet-selecties op rij weer bij de Rode Duivels haalde

Martinez zag Nainggolan live aan het werk in de Champions League. "Ik heb geen contact gehad met Radja, maar heb hem wel aan het werk gezien tegen Chelsea", vertelde de bondscoach na de selectiebekendmaking.

"De afgelopen weken is er veel over hem gepraat en gingen verhalen rond. Maar het was nooit zo dramatisch als het leek", aldus Martinez. "De deur stond altijd open, dit is een nieuwe kans voor Radja."

Het is nu aan Radja om hard te werken en zich te laten gelden

De Catalaan benadrukte nog eens dat hij een lijst van 50 Belgische spelers volgt. "Praet, Denayer en Castagne kwamen dicht bij een selectie. Maar ik vorm de sterkst mogelijke groep."

"Dit is het moment om iets te proberen. Het is nu aan Radja om hard te werken en zich te laten gelden", aldus Martinez die nog benadrukte dat Nainggolan zeker een van de twee oefenmatchen tegen Mexico en Japan zal spelen.