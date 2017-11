Revelatie Club Brugge nu al gelinkt aan Premier League-clubs waaronder Liverpool: "Dan moet zijn handelingssnelheid wel fors omhoog"

Ook Marvelous Nakamba is in korte tijd uitgegroeid tot sterkhouder. Club plukte de stevige middenvelder tijdens de zomer weg bij het Nederlandse Vitesse. Intussen hebben enkele Engelse clubs de 23-jarige Zimbabwaan in de gaten, waaronder Liverpool.

"Die competitie lijkt hem te liggen, maar dan moet zijn handelingssnelheid wel fors omhoog", oordeelt analist Aad De Mos in Het Laatste Nieuws. "Je ziet dat veel Nederlanders daar door het ijs zakken. Ik zou hem eerst eens met Club willen zien in de Champions League volgend jaar."

Nakamba speelde tot dusver 12 competitiematchen voor blauw-zwart en stond telkens in de basis.