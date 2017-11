Deze jongens weten dat ze in de problemen zitten voor het WK... Anderen mogen dan weer wel dromen

De bondscoach weerlegde die stelling wel. "Als het WK volgende maand zou zijn, was er inderdaad een probleem voor de jongens die er nu niet bij zijn. Maar we zijn november, er is nog tijd genoeg. Hoe dichter bij het WK, hoe duidelijker het zal worden wie zal meegaan. Maar nu is er nog geen probleem."

Praet maakt nog kans, Lombaerts en Engels amper

Voor sommigen die er nu niet bij zijn, is er inderdaad nog hoop. Dennis Praet bijvoorbeeld, de enige speler over wie Martinez zich specifiek wou uitspreken. "Hij zat er heel dichtbij, het is jammer voor hem dat hij er nu niet bij is. Maar hij had een constante start en moet dat nu doortrekken."

Lombaerts zal de bui wel voelen hangen...

Anderen moeten zich meer zorgen maken. Nicolas Lombaerts bijvoorbeeld. De verdediger van Oostende zat in de voorselectie, maar haalde de uiteindelijk 'cut' niet. Dat Martinez voor Christian Kabasele en Dedryck Boyata kiest als vervangers voor Kompany en Alderweireld is geen goed nieuws voor hem. En ook niet voor Björn Engels, die helemaal uit beeld is verdwenen.

Nog negen afvallers

En het was in de verdediging dat er nu kansen lagen, want op het middenveld en in de aanval is het sowieso al drummen. Laurent Depoitre is een logische keuze indien Benteke straks zijn vorm niet terugvindt. Januzaj is een experiment om te zien of hij de linkerflank helemaal aankan, maar daar hebben wij onze vragen bij. Jordan Lukaku lijkt dan een betere optie als back up voor Carrasco.

Op rechts mag Thomas Foket wel nog altijd dromen van een oproep. Indien hij straks zijn beste vorm terugvindt bij Gent lijkt Martinez hem altijd mee te nemen naar Rusland om doublure van Thomas Meunier te spelen.

De uiteindelijk WK-selectie telt trouwens slechts 23 namen... Als je rekent dat Kompany, Carrasco, Alderweireld en Fellaini er indien fit zeker bij zijn, moeten er nog negen namen van de huidige selectie afvallen. 'The bets are open...'