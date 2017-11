Martinez maakt van Januzaj na meer dan twee jaar weer een Rode Duivel: "Ik wil hem testen in de rol van Carrasco"

Sinds september 2015 heeft de 22-jarige Januzaj er een bewogen parcours opzitten. Een uitleenbeurt aan Borussia Dortmund draaide op niets uit, waarna hij in de zomer van 2016 op huurbasis naar Sunderland trok. Afgelopen zomermercato volgde een definitief vertrek bij Manchester United. De flankaanvaller verhuisde voor 8,5 miljoen euro naar de Spaanse eersteklasser Real Sociedad.

Zijn periode bij Sunderland was moeilijk, maar dit seizoen doet hij het goed

Nu is Januzaj opnieuw Rode Duivel. "Hij was er al bij in Brazilië 2014", sneed Roberto Martinez vrijdag het onderwerp 'Januzaj' aan. "Zijn talent staat buiten kijf. Ik heb hem als bondscoach van België bij twee clubs van nabij gevolgd. Zijn periode bij Sunderland was moeilijk, maar dit seizoen doet hij het goed."

"Januzaj verdient deze selectie om zich te kunnen bewijzen. Ik wil hem testen in de rol van Carrasco", aldus de bondscoach.