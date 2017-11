Martinez houdt ook Svilar in het oog: "We gaan met hem praten"

Gert Verheyen was niet al te blij met Svilar, die niet reageerde op zijn telefoontjes. De clan Svilar reageerde door te zeggen dat er nooit een oproep bij Mile is aangekomen. De Servische voetbalbond zag daarop zijn kans schoon om aan de mouw van Svilar te gaan trekken, die daar niet weigerachtig tegenover stond.

Maar Roberto Martinez is niet van plan het 18-jarige talent zomaar te laten schieten. "Ik ben dol op zijn karakter. Ik zag zijn wedstrijd tegen Manchester United live. Om na die blunder zo te reageren in de volgende match... Dat is niet normaal voor zijn leeftijd. Die reactie was fantastisch, net als die gepakte strafschop."