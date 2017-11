Blitzstart van Lukaku, maar nu al vijf matchen droog en dit is de verklaring

Lukaku speelde intussen al vijf wedstrijden over alle competities zonder te scoren. Manchester United-icoon Bryan Robson denkt de verklaring voor die kleine vormdip te weten.

Aanvoer naar Lukaku

Hij denkt dat het aan de hamstringblessure van Lukaku's goede vriend Paul Pogba te wijten is. "Toch wel heel spijtig voor United. Als hij fit kon blijven, hadden ze ongetwijfeld nóg meer punten gepakt", zegt Robson in The Mirror.