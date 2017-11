Nu niet opgeroepen, maar Martinez heeft wel een heel grote boon voor deze jongen

Sinds zijn aanstelling en de eerste keer dat hij Foket bij de nationale ploeg aan het werk zag, heeft Martinez nog niets anders gedaan dan met lof gestrooid over de flankspeler. "We waren allemaal ontgoocheld toen we het nieuws hoorden", aldus de bondscoach vrijdag. "Maar ik heb een fantastische reactie gezien van Gent, klasse om zijn contract te verlengen!"

Maar of hij kans maakt op het WK? Martinez hield zich op de achtergrond omdat hij niemand voor het hoofd wil stoten, maar in zijn entourage klinkt het dat een Foket op niveau er altijd zal bijlopen. "Thomas is een echter. Niemand verwachtte hem zo vroeg terug", klonk het nog.

Op feestje na Cyprus

En dat hij een speciale boon heeft voor Foket bleek ook uit het feit dat Foket uitgenodigd was voor het feestje na de zege tegen Cyprus, daar had Martinez hoogstpersoonlijk voor gezorgd. "Hij is een deel van de groep en deed een groot deel van de campagne mee", verklaarde hij. "Maar nu moet hij eerst zijn plaats veroveren."