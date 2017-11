Zinho Gano reageert op zijn niet-selectie en de discussie met coach Custovic: "Geen probleem, maar ik verwacht wel een uitleg"

In plaats van zaterdag te spelen op Daknam, trainde Gano zondag met de Oostendse beloften mee. Deze week speelde hij zich opnieuw in de gratie van zijn coach.



"Nu lijkt het alsof ik mij te goed voel om op de bank te zitten, maar dat is niet zo", komt Gano in Het Laatste Nieuws nog even terug op zijn disciplinaire schorsing. "Ik heb er geen probleem mee, maar ik verwacht wel een uitleg."

Zelf om uitleg gevraagd

"Hij kon me even apart nemen en een reden geven, maar nu moest ik er zelf achter komen op training. Daarna is er een discussie ontstaan en heeft de coach beslist mij thuis te laten. Het was niet leuk om de match in Lokeren op televisie te volgen, want je wil deel uitmaken van het succes. Toch was ik blij dat de ploeg won."

Gano wil niet langer achterom kijken. "Het is niet fijn om niet te spelen, maar de coach is baas en hij beslist. Ik moet me erbij neerleggen en op training tonen dat dit achter ons ligt."