Trebel blikt terug op vertrek bij Standard en keuze voor Anderlecht boven Gent: "Ik kon er nochtans meer verdienen"

De grote concurrentie heeft Trebel naar eigen zeggen nooit gedeerd. "Hoe meer concurrentie, hoe scherper ik ben. Van mij had Tielemans zelfs mogen blijven. Dat motiveert me echt", vertelt hij in gesprek met Het Nieuwsblad.

Bij Anderlecht koos Trebel voor een ambitieus project. "De fans klagen omdat ik bij een rivaal tekende, maar Standard had me beloofd dat ik weg kon voor een bepaald bedrag. De club had een akkoord met Gent om mij te ruilen voor Schoofs, maar hoe kun je nu een transfer regelen zonder de speler daar zelf bij te betrekken?"

"Uit respect sprak ik met Louwagie en legde ik zelfs tests af bij Gent, maar toen Anderlecht opdook, was mijn keuze snel gemaakt. Nochtans kon ik bij AA Gent meer verdienen dan hier. Maar ik belde met Hein Vanhaezebrouck - toen nog Gent-coach - en hij begreep mijn keuze voor paars-wit meteen."

Het grappige is dat hij toen zei: "Hopelijk werken we in de toekomst toch nog eens samen." "En kijk, het lot bracht Vanhaezebrouck uiteindelijk ook naar Anderlecht.”