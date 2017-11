Entourage drukt geruchten over mogelijke terugkeer ex-Anderlechtspeler de kop in

De 23-jarige Servische aanvaller kwam dit seizoen nog maar drie keer in actie bij het Engelse Newcastle en zou de club willen verlaten. Geruchten dat Mitrogol in januari op huurbasis naar Anderlecht zou trekken, drukt zijn entourage meteen de kop in.

Newcastle wil de Serviër, die niet meer in de plannen van Benitez past, namelijk liever definitief verkopen en een groot deel van de transferprijs van 18 miljoen euro die het destijds betaalde aan Anderlecht recupereren. Pas als er niet genoeg interesse is, behoort een uitleenbeurt tot de mogelijkheden.

Aan interesse voorlopig geen gebrek, vooral uit andere competities. Het Turkse Fenerbahçe deed al een bod, maar dat werd door Newcastle afgeslagen.