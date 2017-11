Robben schiet zich met openingstreffer de geschiedenisboeken in

Arjen Robben scoorde namelijk zijn 93ste doelpunt voor Bayern. Daarmee wordt de Nederlander recordhouder met het meest aantal goals in de Bundesliga als buitenlander. De 33-jarige flankaanvaller krulde het leer in de 16e minuut voorbij doelman Bürki. Goed voor de openingstreffer van de wedstrijd en zijn derde van het seizoen.

De aanstelling van Jupp Heynckens ter vervanging voor Carlo Ancelotti lijkt meteen zijn vruchten af te werpen. Bayern München staat door de zege weer comfortabel op kop. Eerste achtervolger RB Leipzig volgt op vier punten. Dortmund op zes.

What a way to break the record! What a game to do it in! @ArjenRobben puts @FCBayernEN in front 👏 #BVBFCB 0-1 pic.twitter.com/lXoaQBxO9B