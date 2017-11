Raman herleeft in Düsseldorf, maar twee Belgische clubs blijven hem nauw aan het hart (en niet Standard)

De uitgeleende Raman is er zelfs niet meer mee bezig, maar voor twee van zijn jeugdclubs wil hij ooit nog uitkomen. "Er zijn twee clubs in België waar ik nog ooit graag zou terugkeren en dat zijn Gent en Beerschot. Gent is de club waar ik me na mijn carrière het vaakst op de tribune zie zitten", zegt hij in Het Laatste Nieuws.

"Wat ik er meemaakte, zal niemand me snel nadoen. Als jongen van de stad doorbreken in de eerste ploeg én kampioen worden. Dat is uniek. Ik ben er ook nog heel geliefd bij de fans. Alleen dat zingen (de beruchte 'alle boeren zijn homo's') had ik misschien beter niet gedaan, achteraf bekeken", lachtte de Gentenaar nog.