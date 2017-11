Celtic en Boyata breken eeuwenoud record na klinkende zege

De concurrent van Anderlecht in de groepswedstrijden van de Champions League is nu al 63 wedstrijden op een rij ongeslagen in de eigen vaderlandse competities (Scottish Premiership, Scottish Cup en Scottish League Cup). Een unicum. Het vorig record dateert immers al van 1917 en stond op naam van… Celtic.

Op bezoek bij St Johnstone eerder vandaag wonnen de groen-witten eenvoudig met 0-4. Rode Duivel Dedryck Boyata stond heel de wedstrijd in de basis. De laatste nederlaag van Celtic dateert al van mei 2016. Toen was St Johnstone, de tegenstander van vandaag, nog te sterk.

Met 30 op 36 staat Celtic alleen op kop. Eerste achtervolger Aberdeen kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Hamilton en volgt op drie punten. Eeuwige rivaal Rangers FC staat vierde in de stand met 24 punten.