Club-CEO Mannaert reageert op krasse uitspraak van Anderlecht-coach Vanhaezebrouck: "Dat vind ik een beetje flauw"

Door de grote kloof tussen beide ploegen zei Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck onlangs dat blauw-zwart de grote titelfavoriet is. "Dat vind ik een beetje flauw", aldus Club-CEO Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws.

"Zoiets zegt Vanhaezebrouck toch niet op basis van onze voorsprong van negen punten? In deze competitieformat betekent negen punten niks. Anderlecht heeft deze zomer de kampioenenploeg kunnen samenhouden - Kums is Tielemans komen vervangen - en heeft die nog eens versterkt met Onyekuru, die wij ook wilden. Zodus..."

Anderlecht zondag de favoriet

Analist Marc Degryse noemde Anderlecht dan weer de favoriet voor zondag. Club kon na de eeuwwisseling immers niet meer winnen in het Astridpark. "Ik kan dat plaatsen. Anderlecht speelt thuis, en we moeten nu ook niet doen alsof we tegen de achtste of de negende spelen. Maar... We zijn klaar (glimlacht)."

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (05/11).