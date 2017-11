Leko zet Dennis op z'n plaats: "Heb geen probleem met ego's, maar je moet wél goed spelen"

Je speelt beter dertig minuten goed dan zestig slecht -Ivan Leko Deel deze quote:

De invalbeurt van Vossen en Diaby was dan weer wel goed. "Ik heb vier goeie spitsen die we meestal allemaal gebruiken. Twee starten, twee vallen in. Het is echt niet belangrijk wie begint. Het is soms beter om een goeie dertig minuten te spelen dan een slechte zestig. Diaby en Vossen speelden in dat halfuur heel goed."

