🎥 Wanneer je keeper denkt dat de penaltystip de bal is... Hazard kon zijn ogen niet geloven

In de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach, het team van Thorgan Hazard dus, controleerde hij de bal en zoch hij naarstig naar een oplossing. Alleen, toen hij de vrije man gevonden had, trapte hij op... de penaltystip.

Akkoord, dat is ook wit en rond, maar toch zagen we dit nog niet gebeuren. Bekijk hieronder de beelden en de reacties op twitter. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.