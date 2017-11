Dennis weet waarom het de laatste weken minder liep, maar blijft hard werken: "Zo word je de beste"

Met zijn goals was de Nigeriaanse vleugelaanvaller van 19 één van de ontdekkingen van het seizoensbegin. Nu vecht hij een beetje voor zijn vorm. "De laatste weken speelde ik met kleine pijntjes. Pas als ik 100 procent ben, gaat het beter. Verdedigers proberen mij te lezen, maar ik denk niet dat ze me al kennen", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Net als elke aanvaller, is Dennis gelukkig wanneer hij zijn ploeg kan helpen met doelpunten. "Dat of een assist geven, liefst elke wedstrijd. Dan heb ik mijn job gedaan. Als ik niets gedaan krijg en ik word vervangen, dan ben ik niet blij. Er niet zoveel aan denken is dan de boodschap, anders word ik enkel kwader op mezelf."

Dennis wil het absoluut maken in de voetbalwereld en spiegelt zich aan grote namen zoals Ronaldo of Messi. "Om dat te bereiken moet je hard werken. Speel je enkel voor het geld, dan heb je een probleem. Speel het omdat je ervan houdt, omdat het je passe is. Zo word je de beste", besluit de 19-jarige Nigeriaan.

