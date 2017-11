Verhoogde ticketprijzen houden de fans van Beerschot Wilrijk niet tegen: imposant legioen zakt af naar de Heizel

Met maar liefst 39 bussen zakken de fans van de Mannekes zondag van het Kiel naar de hoofdstad af. Goed voor een supporterslegioen van 2.400 man. De Antwerpse aanhang zal in het kille Koning Boudewijnstadion hoe dan ook opvallen.

De jongste dagen was er heel wat te doen rond de verhoogde ticketprijzen die Union toepaste. Intussen reageerde de Brusselse traditieclub op de commotie die ontstond. "We zijn volledig in ons recht, want we mogen dit elk jaar voor drie matchen doen." (Lees er HIER meer over)

Beerschot Wilrijk en Oud-Heverlee Leuven, dat Lierse partij geeft, tellen evenveel punten. De troepen van Marc Brys hebben echter een beter doelsaldo (bonus van 2 goals).