Placca staat met Beerschot Wilrijk voor dé match van het jaar: "Grootste uit mijn carrière"

Al wil Placca dat niet gezegd hebben. "Toch zal je mij niet horen zeggen dat het zo goed als binnen is. Eerst en vooral wacht ons geen simpele opdracht, want Union is een sterke ploeg. En zelfs als we winnen weet je maar nooit", aldus Placca in Het Laatste Nieuws.

"Maar oké, we hebben door ons betere doelsaldo wel de beste troeven in handen. Het zal er vooral op aan komen om de spanning te managen, want die gaat er hoe dan ook zijn."

Opnieuw bij Togo

Voor Placca is het een afspraak met de geschiedenis. "Union wordt de grootste wedstrijd in mijn carrière tot nu toe. Ik kijk er naar uit, ook al omdat het in het Koning Boudewijnstadion te doen is. Als voetballer sta je toch graag op het veld in dat soort bekende stadions. Ik was nog nooit eerder op de Heizel, dus het kan een interessante ontdekking worden.

Zijn goeie vorm leverde de Togolees een selectie voor zijn nationaal elftal op. "Een beloning voor het harde werk dat ik bij Beerschot al leverde. Ook toen ik vorig seizoen maandenlang niet speelgerechtigd was, liet ik mijn hoofd niet hangen."

