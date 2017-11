Bico's passage bij Antwerp zal niet snel vergeten worden door de spelers: "Tijdens de rust hingen we aan de Red Bull"

Geoffy Hairemans kwam in Het Nieuwsblad nog even terug op zijn passage bij Antwerp. "Er is veel gezegd en geschreven over hem, maar hij kon heus ook wel normaal met een groep omgaan hoor. Als Dequevy en ik vrije trappen inoefenden, dan kwam hij er bijstaan om wat moppen te tappen."

"Uiteraard waren er ook zaken die we vreemd vonden aan hem. Zo mochten we nooit met de handen in de zij staan, want dat was een teken van vermoeidheid en zwakte. We hebben ook massa's appelsienen moeten eten en tijdens de rust van de match hingen we aan de Red Bull."

Ook op voetbaltechnisch vlak dienden de spelers zich aan te passen aan zijn stijl. "Hij vroeg me om op kracht de bal af te schermen en niet op techniek, zoals ik meestal deed. Als ik dat niet veranderde zou hij me langs achter tackelen. Geloof me, dan leer je snel bij", besluit de Antwerpse publiekslieveling.

Volg Antwerp - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (05/11).