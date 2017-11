Ochoa weet hoe Mexico de Rode Duivels best kan aanpakken

Tegen RTBF zei de Mexicaanse doelman het volgende: "Mexico is klaar voor het WK. We verwachten er alvast veel van. We hebben een jonge ploeg, maar met veel ervaring. We hebben veel kwaliteiten en spelen al lang samen. Veel spelers spelen ook in Europa en boeken er veel vooruitgang."

Ochoa gelooft dat de kracht van de Mexicaanse nationale ploeg vooral in de snelheid van de aanval zit, gekoppeld aan veel balbezit. "De wedstrijd tegen België is een goede test voor ons. Het is een sterke ploeg met veel goede spelers. Ze hebben een goede kwalificatieronde afgewerkt."

Wat is volgens Ochoa het sterkste punt van de Rode Duivels? "De aanvalslinie. De offensieve spelers verkeren in grote vorm. We moeten ze dus defensief goed opvangen en proberen om ze te verrassen", besluit de Standard-goalie.