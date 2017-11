Daar zijn de eerste gegadigden al voor goudhaantje KV Mechelen

Die aanvaller luister naar de naam Hassane Bandé. De 19-jarige Burkinese aanvaller zit al aan acht treffers dit seizoen. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt, want Bandé werd voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg.



Ook in clubverband wordt de speler nadrukkelijk in het oog gehouden. Buitenlandse ploegen als Valencia, Benfica en PSV informeerden al bij zijn entourage en stuurden een scout naar Mechelen. Ook Anderlecht zou bij de geïnteresseerden horen. De aanvaller testte er vorig jaar nog bij de beloften, maar kreeg geen contract, weet Het Nieuwsblad.

Bandé heeft nog een contract tot 2019 met optie tot 2021 bij KV Mechelen. Zelf zou hij rustig blijven onder de toenemende interesse. Hij zette nog maar net de stap naar Europa en wil zich nu vooral focussen op de ploeg en de moeilijke taak om Mechelen uit de gevarenzone te houden.