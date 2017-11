Leko laat twee grote namen uit zijn selectie voor clash tegen Anderlecht

In die selectie geen spoor te bekennen van Lior Refaelov. De Israëliër ligt duidelijk niet in de bovenste schuif bij de Kroatische coach. In het seizoensbegin was hij nog drie wedstrijden titularis. Sindsdien moest hij genoegen nemen met enkele invalbeurten.

In Anderlecht zal hij dus niet eens op de bank zitten. Tegen Sint-Truiden ontbrak Refaelov nog met een lichte blessure, maar tegen Anderlecht zou hij terug fit zijn. Ook doelman Ludovic Butelle behoort niet tot de 20 gelukkigen. Zijn toekomst op Jan Breydel lijkt zo definitief voorbij.

Voor de rest keert Jordy Clasie terug. De middenvelder sukkelde de voorbije weken geregeld met blessures en kwam nog niet veel in actie. Jordi Vanlerberghe is er in tegenstelling tot vorige week niet bij.

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (05/11).