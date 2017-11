Jelle Van Damme vierde eindelijk eerste basisplaats: "Ben daarvoor naar Antwerp gekomen"

Tegen STVV, Lokeren, Zulte Waregem en afgelopen week tegen Standard was hij al mogen invallen, maar meer dan 82 speelminuten had het Jelle Van Damme niet opgeleverd. Tegen Moeskroen mocht hij dan - eindelijk - in de basis staan.

Er is nog werk, hé

Centraal achterin in een driemansverdediging, omdat Sall geblesseerd was. "Het was al twee maanden geleden dat ik nog eens een volledige wedstrijd mocht spelen", refereerde hij naar het bekertreffen met Lierse. "Maar geef me vijf matchen na elkaar en ik zal beter en beter worden."

"Ik ben naar Antwerp gekomen om deel uit te maken van de club en dat kan het beste als je speelt. Met mijn ervaring kan ik ook iets bijbrengen aan de club, want er is nog werk hé. We missen soms wat leepheid in onze jonge groep nog, al hebben we het al ver gebracht."