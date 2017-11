City op rozen na wedstrijd tegen Arsenal? "Dan zetten we opnieuw grote druk op de rest"

Manchester City ontvangt Arsenal in eigen huis. Bezoekend trainer Arsène Wenger is op zijn hoede voor de Citizens, want de laatste drie thuiswedstrijden scoorde City maar liefst 15 keer. Een overwinning van 'de Gunners' kan de titelstrijd nieuw leven inblazen. Wint de thuisploeg, dan zit de club van trainer Pep Guardiola op rozen.

Dat weet Kevin De Bruyne ook. "Het is een belangrijke wedstrijd. Als we winnen, zetten we opnieuw druk op de rest. Manchester United speelt zondag tegen Chelsea, dus één van beide ploegen laat daar ook punten liggen. Dat is ook een voordeel voor ons", vertelt hij aan Sky Sports.

Manchester City is de fiere leider in Engeland met 28 op 30. Stadsgenoot United volgt al op 5 punten. Tegenstander Arsenal telt negen punten minder. Dat kunnen er bij winst dus twaalf worden.

Volg Manchester City - Arsenal live op Voetbalkrant.com vanaf 15:15 (05/11).