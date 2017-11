Kums komt terug op Weilers bizarre experiment: "De verantwoordelijkheid lag bij mij, maar ik zou het anders aangepakt hebben"

Weiler haalde Kums namelijk uit zijn selectie tegen Lokeren, wilde hem ook niet meenemen naar Beieren voor de Champions League-match tegen Bayern München, maar keerde op die beslissing terug om hem vervolgens in de achterhoede te posteren.

Geen ideale week

Een experiment met een faliekante afloop. Vroeg in de eerste helft ging Kums namelijk aan de noodrem hangen met een rode kaart tot gevolg. "Die uitsluiting was niet de schuld van de coach", komt de middenvelder er in Het Laatste Nieuws op terug. "Ík had slimmer moeten zijn. De verantwoordelijkheid lag bij mij, al was het geen ideale week."

Toch deed de keuze van Weiler bij velen de wenkbrauwen fronsen. "Ik denk niet dat een trainer elke keuze moet verantwoorden, maar... Ik zou het misschien anders aangepakt hebben. Ook al was er wederzijds respect. Voor het overige heb ik geen zin om er op terug te komen. Het is voorbij."

