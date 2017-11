KV Kortrijk denkt aan ex-bondscoach Mali als mogelijke vervanger voor Anastasiou

Volgens het Franse L'Equipe zou de club geïnteresseerd zijn in Alain Giresse. De Fransman heeft momenteel geen werkgever na zijn ontslag bij Mali. KV Kortrijk had ook interesse in Georges Leekens, maar die koos begin deze week voor een Hongaars avontuur.

Nu zou de club zijn zinnen dus gezet hebben op de 65-jarige Franse trainer en ex-middenvelder bij les Bleus. De voorbije dagen zijn de gesprekken met Giresse toegenomen. Andere opties, zoals die van ex-bondscoach van Ivoorkust Sabri Lamouchi, blijven ook open.