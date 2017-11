Bölöni stuurt speler naar B-kern na stevige reactie:""Het kan niet dat spelers hun eigenbelang boven het ploegbelang plaatsen"

Belangrijk bij dit alles is dat de spelers niet buiten de lijntjes kleuren of hun boekje te buiten gaat. Dat deed Stallone Limbombe wel en dat kost hem niet alleen een selectie, maar ook een plek in de kern.

De middenvelder zou volgens Het Laatste Nieuws furieus gereageerd hebben op zijn niet-selectie voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Bölöni kon dat gedrag niet tolereren en stuurde hem prompt naar de B-kern.

"Het kan niet dat spelers hun eigenbelang boven het ploegbelang plaatsen", reageerde de Roemeense coach op het voorval. De 26-jarige Stallone, broer van Club Brugge-speler Anthony, speelde tot dusver vijf competitiewedstrijden. Daarin wist hij één keer het doel te vinden.

