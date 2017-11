Ook in Polen volgen ze prestaties Teodorczyk op de voet, aanvaller niet opgeroepen voor komende oefeninterlands

'Teo' werd namelijk niet opgeroepen voor de komende oefeninterlands. Vorig jaar was de Anderlecht-aanvaller nog de ideale doublure voor grote ster Robert Lewandowski, maar nu hij op voetballend gebied al even geen deuk in een pakje boter kan slaan, geeft bondscoach Adam Nawalka de voorkeur aan spelers die in betere vorm verkeren.

Momenteel behoudt Vanhaezebrouck nog het vertrouwen in de Poolse spits en zal Teodorckzyk wellicht in de basis staan tegen Club Brugge morgen. Indien hij weer niet voldoet aan de verwachtingen, kan het probleem niet langer meer genegeerd worden.

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (05/11).