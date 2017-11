Beerschot Wilrijk klaar voor de strijd, ondanks verstoorde aanloop: "Echt niemand wil de wedstrijd tegen Union missen"

Ook binnen de club zijn de spelers niet doof voor wat er gebeurt. "Zowat alles is in de kleedkamer aan bod gekomen. Dat onze trainer zou blijven waren we het in de groep unaniem over eens. Ik vind het een mooie en moedige beslissing van hem om dit seizoen samen met ons af te werken", vertelt Mo Messoudi op de website van de club.

"Voor de rest kreeg ik van mijn teammaats te horen dat ik best mijn Arabisch wat kan bijspijkeren om straks met de nieuwe investeerder te kunnen praten. De spelers waren ook gecharmeerd dat onze supporters met 2.500 man op de Heizel zullen staan. Ronduit schitterend is dat!"

Naast alle randzaken, moest de club zich ook voorbereiden op de wedstrijd tegen Union. "Iedereen is opgeladen. De focus zat na de wedstrijd tegen Roeselare direct goed en dat is de ganse week zo gebleven. We hebben enorm gretig getraind en iedereen heeft er alles aan gedaan om fit te geraken, want niemand wil die match missen."

Door de ruime zege tegen Roeselare heeft Beerschot Wilrijk een beter doelsaldo dan concurrent OH Leuven en dus een licht voordeel. "Niemand wil die koppositie nog uit handen geven. Eén ding staat centraal: die eerste periodetitel pakken", besluit de middenvelder.

Volg Union SG - KFCO Beerschot-Wilrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (05/11).