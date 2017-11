Ontgoochelde gezichten na dolle STVV-Eupen: "Dit is mentaal moeilijk" vs. "Gebrek aan realisme blijft ons achtervolgen"

STVV stond tot minuut 87 4-2 voor, maar gaf de zege toch nog weg. "Dit is mentaal een moeilijk moment", blikte STVV-coach Jonas De Roeck terug op de puntendeling. "Tegen de meeste ploegen denk je bij 4-2: dit is een gewonnen wedstrijd, maar niet tegen Eupen. Dit is een verdiend punt voor hen, maar dat is niet het gevoel waar wij nu mee achterblijven. Zes minuten voor tijd mag je een 4-2-voorsprong niet meer weggeven."

"Of er een fout vooraf ging aan de 4-4? Het is te gemakkelijk om de fout bij de scheidsrechter te leggen. We moesten onze verantwoordelijkheid nemen. Op zo'n moment missen we misschien wel wat ervaring."

De manier waarop we alwéér tegengoals slikten, kan niet - Jordi Condom

Eupen dwong een resem kansen af en scoorde vier keer, maar dat bleek alweer niet voldoende voor een broodnodige driepunter. "We verdienden al meer aan de rust, maar ontbraken opnieuw realisme in ons spel. Een bal op de paal of in doel, dat blijft ons achtervolgen", foeterde Jordi Condom, de oefenmeester uit het andere kamp.

"Elke keer we scoorden, gingen we in de fout waar Sint-Truiden optimaal van profiteerde. De manier waarop we alwéér tegengoals slikten, kan niet. Met een punt kunnen we hier tevreden zijn, al verloren we er toch vooral opnieuw twee."