🎥 Anderlecht is niet alleen, PSG knalt nog maar eens naar vijf goals (met beelden)

Al na vijf minuten pakte Mbappé uit met de 0-1 en toen was de trein vertrokken. Hij zou er uiteindelijk twee maken, maar de echte uitblinker was Edinson Cavani. Hij scoorde zijn honderdste doelpunt in de Ligue 1 en maakte daarna nog zijn 101ste.

Draxler mocht tussen al dat moois ook nog eens scoren, Neymar was er niet bij. Thomas Meunier mocht iets over het uur invallen voor Dani Alves. Bekijk hieronder de doelpunten. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.