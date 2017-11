Genk miste de kansen om het af te maken: "Anderlecht en Club Brugge gaven meer ruimte weg"

Hoe verklaar je dat het tegen Club Brugge en Anderlecht wel lukte en tegen ploegen als Kortrijk en Lokeren niet? "Simpel, die ploegen spelen met een meer open vizier, terwijl er vorige week en vandaag amper ruimte was", liet Ingvartsen weten. "Maar goed, we zijn niet tevreden. We hadden de kansen en werkten ze niet af. Daarvoor kijk ik ook naar mezelf."

"We wilden ruimte creëren, maar dat deden we soms onzorgvuldig", legde Karelis, die zelf drie grote kansen had, uit. "Ik ben niet zo blij met die gemiste kansen. Maar ik denk dat die blessure daar wel iets mee te maken heeft. Bij een aanvaller duurt het een beetje voor de motor aanslaat. Maar ik ben er zeker van dat het zal komen."

Het duurt even voor de motor aanslaat na die blessure

Maar er was ook het feit dat Genk quasi alles door het centrum probeerde, waar het potvast zat. "Dat zag ik ook", knikte Ingvartsen. "We spelen met een ruit op het middenveld en daardoor moeten onze backs voor de voorzetten zorgen. En daar geraakten ze niet meer. We moeten leren om tegen teams die zo tegen ons spelen, ook ruimte te maken en kansen te creëren."