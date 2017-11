Lukaku vol lof over ploegmaat: "Het is geweldig om hem in onze ploeg te hebben"

"Ik speel erg graag samen met Marcus Rashford. Ik zie ontzettend veel kwaliteiten in hem die mij beter doen spelen en ik denk dat ik veel kwaliteiten heb waardoor ook hij beter speelt", aldus Lukaku in een interview met nota bene assistent-bondscoach Thierry Henry in Sky Sports.

"Ik woon op wandelafstand van hem en breng veel tijd met hem door. Het is echt geweldig om zo iemand, die competitief is maar ook leiderschapskwaliteiten heeft, in onze ploeg te hebben", is Lukaku vol lof over zijn 20-jarige ploegmaat en mede-aanvaller bij Manchester United.

Volg Chelsea - Manchester United live op Voetbalkrant.com vanaf 17:30 (05/11).