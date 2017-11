Van Gaal blijft door Vormers hoofd spoken: "Aan die woorden denk ik nog steeds terug"

Van Gaal liet Vormer debuteren in het betaald voetbal bij AZ. De middenvelder moet nog steeds terugdenken aan de woorden die de trainer tegen hem altijd zei: "Ruud, begin maar met naar de goede kleur te spelen. Voor vele jongens is dat al moeilijk genoeg". "Dit blijft spelen in mijn hoofd", vertelt Vormer aan VI.

De 29-jarige middenvelder ruilde in 2014 Feyenoord in voor Club Brugge en ziet enkele verschillen tussen beide competities. "Ik houd van structuur en dat zit doorgaans ook in het soort voetbal dat Belgische teams op de mat leggen. De focus ligt hier wel meer op de defensie dan bij clubs uit Nederland."

Het grootste verschil zit hem vooral in dat het in Nederland iets makkelijker voetballen was, met meer ruimtes. Hier wordt agressiever gespeeld en dus beter verdedigd", besluit de Brugse publiekslieveling.