Spelers Essevee genoten mee van intense sfeer: "Kippenvel" en "Leuk om fans iets te kunnen teruggeven voor afstand die ze aflegden"

"Het verloop van de match was gek, dat geeft ook wat extra vertrouwen ook naar de toekomst. Iedereen speelt graag in Europa, de drie punten waren al bij al verdiend en de fans waren enorm aanwezig", aldus Louis Bostyn.

Ook Sandy Walsh was onder de indruk: "We wilden iets brengen voor het Belgisch voetbal en hebben er echt voor geknokt. Het was een erg leuke afloop, de sfeer was echt waanzinnig. Mijn familie zat in het 'extra' uitvak. Het is geweldig mooi, ze iets teruggeven voor de afstand die ze hebben afgelegd."

Dat extra uitvak was een vak met een 200-tal Essevee-supporters tussen de thuisfans, erg dicht bij de perstribune.

"Het was een fijn feestje met de supporters nog na de match, dat is echt leuk. Het is voor hen ook leuk dat ze er allemaal bij konden zijn. Het is geweldig om het met de vriendin, vrienden en familie te kunnen delen", aldus Walsh.

Walsh moest centraal achteraan staan: "Maar het publiek zat dicht genoeg bij het veld, dus dat was geen probleem", knipoogde hij nog even naar zijn interview van vorige week over het graag dicht bij vriendin Luna staan.

De sfeer? Die was waanzinnig. Beelden daarvan hieronder. Opgelet, het laden van die beelden kan enkele seconden duren.

