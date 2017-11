Arsenal-speler kwam al een jaar niet in actie door horrorblessure, nu mogelijk licht aan het eind van de tunnel

Na een behandeling aan zijn achilleshiel trad er een gangreeninfectie op. Inmiddels onderging de 32-jarige middenvelder al acht operaties. Door de ernstige infectie heeft zijn spelerscarrière lang aan een zijden draadje gehangen. Even werd er door de dokters zelfs overwogen om zijn voet te amputeren.

Het is een klein wonder dat hij nog überhaupt kan wandelen. Cazorla verloor in totaal acht centimeter van zijn pees en had een huidtransplantie nodig van zijn arm waar hij zijn kinderen liet tattoeëren. De tattoo staat nu op zijn enkel. "Ik weet niet hoe ik mijn armtattoo kan herstellen. Misschien laat ik het wel zo, nu het meer betekenis dan ooit heeft", aldus Cazorla.

Ondanks alle pech van de wereld, plant de Spanjaard een miraculeuze terugkeer bij Arsenal. Januari zou zijn comeback-maand moeten worden. "Hij is nog niet volop aan het trainen. Hij zal een paar wedstrijden met de reserve moeten spelen om ritme op te doen. Als alles goed loopt, zal hij er na Kerstmis weer staan", zegt coach Wenger.

