Penalty-pineut nog eens opgeroepen voor Italië na klinkende prestaties met Valencia

De Valencia-speler zal voor eeuwig bekend blijven door zijn verschrikkelijke penaltymisser tegen Duitsland in de kwartfinales van het EK 2016 in Frankrijk. De 26-jarige aanvaller doet het momenteel echter uitstekend bij Valencia met negen goals in elf wedstrijden en wordt daarvoor beloond door Italiaans bondscoach Gian Piero Ventura.

Opvallend: in de selectie is ook plaats voor Napoli-middenvelder Jorginho. De speler werd geboren in Brazilië maar speelt al sinds zijn jeugd in Italië. Ook Florenzi, ploegmaat van Nainggolan bij AS Roma, is er weer bij.