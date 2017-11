Svilar heeft de knoop doorgehakt: 'papieren zijn ingediend'

Svilar lijkt België helemaal de rug toe te keren. "Svilar heeft ja gezegd en zal voor Servië spelen, maar pas in maart volgend jaar,” aldus Zoran Filipovic aan A BOLA. Filipovic was enkele dagen geleden nog in dienst bij de nationale ploeg van Servië, waar Muslin ondanks de kwalificatie opstapte als bondscoach.

Een van de beweegredenen van Svilar zal wellicht de mindere concurrentie zijn. De ervaren Stojkovic is de nummer één, maar daarna ligt de weg open. Svilar zou hem kunnen opvolgen en wel heel lang in doel kunnen staan bij Servië. Bij België zou dat met concurrenten als Courtois, Mignolet en Casteels een pak moeilijker zijn.