Thomas Foket vierde emotionele terugkeer in Ghelamco Arena: "Ze bleven maar zingen"

"Het deed deugd", zei Foket. "Ik geloof dat de supporters niet gestopt zijn met zingen." De rechtsmidden liet zich in zijn reactie opnieuw van zijn nuchterste kant zien.

Zo reageerde hij laconiek op de eerste Gentse zege in een 'topper' van dit seizoen. "Ik weet niet of het een topper was. Kan je onderin wel van toppers spreken? Er zijn dit jaar geen makkelijke tegenstanders."

"Maar het was wel een goeie match tegen een rechtstreekse concurrent. We hebben ons foutje van vorige week tegen Charleroi rechtgezet."