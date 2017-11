🎥 Waarom Meunier níét naar Chelsea wou

"Alles gaat goed, het kan niet beter", aldus Meunier in een gesprek met Gilles De Bilde op Eleven Sports. Nochtans is de concurrentie niet van de poes. "Ik speel in de beste ploeg ter wereld op dit moment."

Zeker Dani Alves is een te duchten concurrent. "Ik verwachtte een nieuwe rechtsback, maar niet Dani Alves. Ik dacht: 'ga ik wel nog spelen?'. Ik kon op de laatste dagen van de transfermarkt zelfs nog naar Chelsea."