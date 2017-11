Simons leest Dennis heerlijk de les na zijn gedrag tegen Sint-Truiden: "This is what we do in Brugge"

Na het buitensporig gedrag van Dennis na zijn wissel tegen Sint-Truiden - hij weigerde de hand van trainer Leko te schudden, negeerde alles en iedereen en vertrok naar de kleedkamer - gaf Simons hem een standje in de kleedkamer.

"Ik zal je zeggen waarom ik Dennis niet hoefde aan te spreken", vertelt Vincent Mannaert. "Na de wedstrijd is Timmy op Dennis afgestapt en hij stak zijn hand uit. Dennis schudde die waarop Timmy zei: "This is what we do in Club Brugge, we shake hands."

"Dat was schitterend van hem om voor iedereen duidelijk te maken dat Dennis in de fout was gegaan. Als de spelers elkaar corrigeren, hoef ik niet meer tussen te komen", vertelt de algemeen manager aan Het Laatste Nieuws.

