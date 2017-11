De Sutter zegt het wel: "Dit is een punt voor de coach"

De coach zal niet kunnen klagen nuDeel deze quote:

Lokeren zette het centrum helemaal vast. "Dat was de bedoeling, om hen zo lam te leggen. De coach had dat zo vooraf gezegd. Ik denk dat hij deze week niet te klagen zal hebben over de mentaliteit", knipoogde De Sutter. "Maar hij had gelijk dat het vorige week niet genoeg was."

Peter Maes wou er niet op ingaan, maar De Sutter is voor zo'n vraag altijd wel gewonnen: 'Was dit een punt voor de coach?' "(lacht) Tuurlijk, een beetje wel hé. We wisten hoe speciaal deze wedstrijd voor hem was. Hij zette ons voor de match allemaal op scherp."